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«Один из самых ярких людей в НБА. Сын Оклахомы». Гилджес-Александер — об Уэстбруке

«Один из самых ярких людей в НБА. Сын Оклахомы». Гилджес-Александер — об Уэстбруке
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Двукратный MVP НБА Шей Гилджес-Александер прокомментировал решение Расселла Уэстбрука завершить карьеру. Лидер «Оклахома-Сити Тандер» признался, что новость стала для него неожиданной.

«Он один из самых ярких людей в НБА — как игрок, как личность, как партнёр по команде. Он заслуживает всех этих слов признательности за то, что сделал как на площадке, так и за её пределами. Очевидно, немного шокирует, что это произошло уже сейчас.

Я думал, что у него ещё осталось немного сил и возможностей продолжать. Расс — по сути, сын Оклахомы, поэтому, думаю, вто