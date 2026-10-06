Джейлен Браун назвал главную задачу «Филадельфии» на старте сезона НБА

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», считает, что ключевыми задачами команды на старте сезона станут налаживание взаимодействия между игроками и чёткое распределение ролей.

«Всё сводится к тому, чтобы действовать как единое целое и понимать, за что каждый из нас отвечает.

Мы должны знать свои роли и стараться требовать друг от друга ответственности за их выполнение. Думаю, самое важное —