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Джейлен Браун назвал главную задачу «Филадельфии» на старте сезона НБА

Джейлен Браун назвал главную задачу «Филадельфии» на старте сезона НБА
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29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», считает, что ключевыми задачами команды на старте сезона станут налаживание взаимодействия между игроками и чёткое распределение ролей.

«Всё сводится к тому, чтобы действовать как единое целое и понимать, за что каждый из нас отвечает.

Мы должны знать свои роли и стараться требовать друг от друга ответственности за их выполнение. Думаю, самое важное —