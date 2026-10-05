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Стефен Карри оценил прогресс Брэндина Подзиемски перед стартом сезона-2026/2027

Стефен Карри оценил прогресс Брэндина Подзиемски перед стартом сезона-2026/2027
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметил прогресс защитника Брэндина Подзиемски в физической подготовке и рассказал, чего ждёт от 23-летнего игрока в новом сезоне.

«Тот же игрок, тот же талант, просто он выглядит так, будто находится в лучшей физической форме. Он стал немного сильнее, немного быстрее. Теперь ему нужно объединить все эти навыки и действовать более решительно на площадке: реализовывать те броски, которые он должен реализовывать, не отказываться от трёхочкового, когда открыт, и принимать правильные решения.

Я знаю, что он очень