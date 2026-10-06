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Диллон Брукс раскрыл, сколько ещё планирует играть в НБА

Диллон Брукс раскрыл, сколько ещё планирует играть в НБА
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30-летний форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс рассказал, что хочет провести в НБА еще как минимум 10 лет, и отметил, что не намерен расслабляться.

«Хочу продолжать движение вперёд. Возможно, мне осталось… вообще, я хочу провести в этой лиге еще 10 лет. Но продолжительность жизни баскетболиста на таком высоком уровне очень мала, поэтому я не хочу принимать всё как должное или давать себе поблажки.

Ведь это самая естественная вещь в человеческой природе — выдать отличный год, а затем — немного расслабиться. В НБА такое видишь сплошь и рядом. Но я хочу поймать этот импульс и продолжать двигаться вместе с ним», — сказал Брукс в видео на своём YouTube-канале.