Тайриз Халибёртон: я здоров. Я готов на все 100%

Разыгрывающий клуба «Индиана Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился эмоциями от возвращения на паркет после длительной реабилитации. Лидер команды принял участие в предсезонном выставочном матче.

«Всё здорово, было очень круто! Безумно рад вернуться. Знаю, что многие люди ждали моего возвращения, и мне кажется, что сейчас весь город охвачен предвкушением от игры нашей команды. Поэтому я безумно рад быть частью всего этого и с нетерпением жду отличного сезона.

Я здоров. Я готов на все 100%. Никаких ограничений по игровому времени не будет. Это не какая-то там «новость от инсайдеров». Никаких скрытых источников. Я сам себе источник. Я полностью готов к этому сезону», — приводит с