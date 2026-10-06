Журналистка рассказала об изменениях внутри «Филадельфии» после прихода Леброна в клуб

Журналистка ESPN Рамона Шелберн заявила, что присутствие Леброна Джеймса уже повлияло на атмосферу внутри «Филадельфии Сиксерс», и игроки команды стараются соответствовать высоким стандартам четырёхкратного чемпиона НБА.

«Я слышала, что Эмбиид рано приходит в зал и сейчас весит столько же, сколько в своем дебютном сезоне. Это новый Джоэл. Все стараются заслужить одобрение и уважение Леброна. Думаю, сейчас в «Филадельфии» происходит кое-что интересное. Я уже видела подобное в «Лейкерс» в 2020 году, когда Энтони Дэвис и Леброн Джеймс впервые провели вместе полноценный сезон и выиграли чемпионат.

Энтони Дэвис тогда словно пытался впечатлить Леброна. Он играл в каждом матче. Кроме того, присутствие Леброна сказалось и на других звёздах команды. Именно это я сейчас слышу о ситуации в «Филадельфии»: все воспринимают Леброна как одного из величайших игроков в истории, если не величайшего, и каждый в определённой степени хочет заслужить его одобрение», — приводит слова Шелберн ESPN.