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Центровой «Филадельфии» не смог продолжить игру после травмы, полученной без столкновения

Центровой «Филадельфии» не смог продолжить игру после травмы, полученной без столкновения
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В эти минуты «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс» проводят предсезонный матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027. На момент публикации впереди «Филадельфия» — 50:46.

НБА — предсезонные матчи
06 октября 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 97
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Браун - 22, Лав - 15, Эджкомб - 12, Томас - 11, Уокер - 11, Джонс - 11, Колдуэлл-Поуп - 7, Нельсон - 7, Филон - 6, Эдвардс - 6, Рупер - 6, Майлс - 4, Уэйд - 2, Макси, Саймонс, Эмбиид, Джеймс, Барлоу, Бона, Хукпорти, Фолл
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 12, Брансон - 12, Шамет - 10, Уайзмен - 8, Диавара - 8, Драммонд - 6, Кларксон - 6, Маккаллар - 6, Дадье - 5, Колек - 5, Таунс - 5, Akins - 3, Бриджес - 3, Брэдли - 2, Браун - 2, Харт - 2, Юбэнкс - 1, Агбаджи - 1, Макбрайд, Альварадо, Nickel, Kayil

В середине первой четве