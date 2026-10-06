Центровой «Филадельфии» не смог продолжить игру после травмы, полученной без столкновения

В эти минуты «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс» проводят предсезонный матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027. На момент публикации впереди «Филадельфия» — 50:46.

В середине первой четве