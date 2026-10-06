Предсезонка НБА-2026/2027: результаты матчей 6 октября

В ночь с 5 на 6 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 5 на 6 октября:

«Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз» — 123:132;

«Детройт Пистонс» — «Финикс Санз» — 109:107;

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 120:97;

«Милуоки Бакс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:116;

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 103:127.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».