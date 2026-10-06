21 очко Дончича помогло «Лейкерс» разгромить «Сакраменто» в предсезонке НБА

НБА — предсезонные матчи
06 октября 2026, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз:
Клиффорд - 23, Acuff Jr. - 19, Плауден - 12, Рейно - 12, Лавин - 9, Кардуэлл - 9, Christopher Sharp - 7, Сабонис - 4, Хантер - 3, Karaban - 3, Ачиува - 2, Монк, Ньютон, Пэйтон, Мюррэй, Блэк, Флаглер, Могбо, Симмонс
Лос-Анджелес Лейкерс:
Дончич - 21, Carr - 19, Граймс - 16, Уильямс - 13, Ларэвиа - 12, Маньон - 12, Харди - 8, Мамукелашвили - 8, Тайбулл - 6, Вандербилт - 4, Тьеро - 3, Джеймс - 3, Луни - 2, Кнехт, Секстон, Кесслер, Ривз, O