15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

21 очко Дончича помогло «Лейкерс» разгромить «Сакраменто» в предсезонке НБА

21 очко Дончича помогло «Лейкерс» разгромить «Сакраменто» в предсезонке НБА
Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Сакраменто Кингз» в предсезонном матче НБА со счётом 127:103. Встреча прошла на арене «Голден 1-центр» в Сакраменто, США, которая вмещает 17 608 зрителей.

НБА — предсезонные матчи
06 октября 2026, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
103 : 127
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Клиффорд - 23, Acuff Jr. - 19, Плауден - 12, Рейно - 12, Лавин - 9, Кардуэлл - 9, Christopher Sharp - 7, Сабонис - 4, Хантер - 3, Karaban - 3, Ачиува - 2, Монк, Ньютон, Пэйтон, Мюррэй, Блэк, Флаглер, Могбо, Симмонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 21, Carr - 19, Граймс - 16, Уильямс - 13, Ларэвиа - 12, Маньон - 12, Харди - 8, Мамукелашвили - 8, Тайбулл - 6, Вандербилт - 4, Тьеро - 3, Джеймс - 3, Луни - 2, Кнехт, Секстон, Кесслер, Ривз, O