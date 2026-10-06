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Журналист раскрыл детали спонсорского соглашения Леброна и Fanatics

Журналист раскрыл детали спонсорского соглашения Леброна и Fanatics
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Журналист Даниэль Робертс рассказал о спонсорском соглашении 41-летнего американского форварда Леброна Джеймса, являющегося четырёхкратным чемпионом НБА и выступающего за клуб «Филадельфия Сиксерс», с американской компанией Fanatics.

«Использование Леброном вертолёта с логотипом Fanatics является частью его масштабного соглашения с компанией, которое будет действовать и после завершения его игровой карьеры.

Оно включает использование авиационной техники Fanatics. Такой же доступ получают ещё несколько спортсменов, заключивших крупные контракты с Fanatics», — написал Даниэль Робертс в социальной сети Х.

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