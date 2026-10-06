Еврокубок: расписание матчей на 6 октября

Во вторник, 6 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей 6 октября (время московское):

19:30 – «Цедевита-Олимпия» – «Хапоэль» Иерусалим;

19:30 – «Тюрк Телеком» – «Максима Рома»;

20:00 – «Будучность» – «Наполи Баскет»;

20:30 – «Босна Роял» – ПАОК;

20:30 – «Фрапорт Скайлайнерс» – «Шяуляй»;

20:30 – «Бурк» – «Тофаш»;

21:00 – «Тренто» – «Шлёнск»;

21:00 – «Росток Сивулвз» – «Ригас Зелли»;

21:30 – «Лондон Лайонс» – «Леново Тенерифе».

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.