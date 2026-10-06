Расписание 1/16 финала Кубка России по баскетболу среди мужчин — 2026

Завтра, 7 октября, стартует 1/16 финала Кубка России по баскетболу — 2026. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей этой стадии.

7 октября (время московское):

15:00 — «Барнаул» — «Динамо» Уфа.

8 октября (время московское):

19:00 — «Десна» — «Металлург»;

19:00 — «Тамбов» — «Купол Родники»;

19:00 — «Тверь-Политех» — «Югра»;

19:30 — «Русичи» — ЦСКА-2.

Ответные матчи пройдут 29 октября (время московское):

17:00 — «Металлург» — «Десна»;

17:00 — «Югра» — «Тверь-Политех»;

17:15 — «Динамо» Уфа — «Барнаул»;

18:00 — «Купол-Родники» — «Тамбов»;

19:00 — ЦСКА-2 — «Русичи».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московская МБА. В «Финал четырёх» в прошлом розыгрыше турнира вышли «Динамо» Владивосток, ЦСКА-2, «Пари Нижний Новгород» и МБА.