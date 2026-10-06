Расписание 1/16 финала Кубка России по баскетболу среди мужчин — 2026

Завтра, 7 октября, стартует 1/16 финала Кубка России по баскетболу — 2026. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей этой стадии.
7 октября (время московское):
15:00 — «Барнаул» — «Динамо» Уфа.
8 октября (время московское):
19:00 — «Десна» — «Металлург»;
19:00 — «Тамбов» — «Купол Родники»;
19:00 — «Тверь-Политех» — «Югра»;
19:30 — «Русичи» — ЦСКА-2.
Ответные матчи пройдут 29 октября (время московское):
17:00 — «Металлург» — «Десна»;
17:00 — «Югра» — «Тверь-Политех»;
17:15 — «Динамо» Уфа — «Барнаул»;
18:00 — «Купол-Родники» — «Тамбов»;
19:00 — ЦСКА-2 — «Русичи».
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московская МБА. В «Финал четырёх» в прошлом розыгрыше турнира вышли «Динамо» Владивосток, ЦСКА-2, «Пари Нижний Новгород» и МБА.