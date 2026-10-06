Расписание 1/8 финала Кубка России по баскетболу среди женщин — 2026

Завтра, 7 октября, стартует 1/8 финала Кубка России по баскетболу среди женщин — 2026. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием данной стадии.

7 октября (время московское):

14:00 — «Самара» — «Надежда».

8 октября (время московское):

14:00 — «Спарта энд К-2» — «Спарта энд К»;

15:00 — «Динамо» Новосибирск — «Енисей»;

17:00 — «Металлург» — МБА-МГУСиТ

18:30 — «Энергия» — «Нефтяник-Титан»

19:15 — «Владимирские львицы» — «Динамо» Москва

Ответные матчи пройдут 28 октября (время московское):

13:30 — «Енисей» — «Динамо» Новосибирск;

16:00 — «Динамо» Москва — «Владимирские львицы»;

16:00 — «Нефтяник-Титан» — «Энергия»;

17:00 — «Надежда» — «Самара»;

18:00 — «Спарта энд К» — «Спарта энд К-2»;

19:30 — МБА-МГУСиТ — «Металлург».