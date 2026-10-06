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Французский форвард Амат М’Бай вернулся в ЦСКА после сезона в Евролиге

Французский форвард Амат М’Бай вернулся в ЦСКА после сезона в Евролиге
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36-летний французский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Амат М’Бай ростом 206 см вернулся в ПБК ЦСКА.

«Контракт с баскетболистом рассчитан до окончания нынешнего сезона. Амат присоединится к одноклубникам после оформления всех необходимых для приезда документов», — говорится в заявлении клуба.

Бывший игрок сборной Франции, вице-чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира Амат М’Бай выступал за ЦСКА с 2023 по 2025 год.

Минувший сезон Амат провёл в «Париже», став с командой вице-чемпионом Франции. В Евролиге его средние показатели составили 7,6 очка (35,4% трёхочковых), 1,6 подбора, 1,0 передачи за 17,3 минуты, в национальном первенстве – 8,3 очка (43,5% трёхочковых), 1,8 подбора, 1,2 передачи за 16,5 минуты.

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