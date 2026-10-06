Пистиолис объяснил, почему Амат М’Бай станет «идеальным усилением» для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА греческий специалист Андреас Пистиолис прокомментировал возвращение в команду 36-летнего французского баскетболиста, играющего на позиции тяжёлого форварда, Амата М’Бай.

«Рад приветствовать возвращение Амата в нашу команду. Мне хорошо известны его высокие игровые и человеческие качества, особенно рад возможности вновь поработать с ним. Он уже знает, как устроена команда, знаком с партнёрами, что делает его идеальным усилением состава. Его соревновательный дух и целеустремлённость гарантируют, что он поднимет уровень нашей игры и поможет в достижении поставленных целей», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.