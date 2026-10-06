В возрасте 58 лет скончался комиссар РФБ и Единой лиги Василий Галкин

В возрасте 58 лет скончался комиссар Российской федерации баскетбола (РФБ) и Единой лиги ВТБ, судья всероссийской категории Василий Михайлович Галкин, об этом сообщила пресс-служба Единой лиги.

Причины смерти не называются.

«Единая лига выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

«Это огромная потеря для челябинского баскетбола — и личная потеря для меня. Василий Михайлович был моим старшим товарищем, другом и наставником. Вместе мы возрождали баскетбол на Южном Урале. Многим из того, что сегодня есть в нашей игре, я обязан именно ему.

Василий Михайлович — человек, чьё имя неотделимо от южноуральского баскетбола. Он окончил УралГУФК и остался в родном вузе преподавать на кафедре теории и методики спортивных игр, подготовив не одно поколение специалистов. С 1999 года возглавлял челябинскую спортивную школу № 8 по баскетболу — школу