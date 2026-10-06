Амат М’Бай прокомментировал возвращение в ЦСКА и обратился к болельщикам

36-летний французский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Амат М’Бай прокомментировал возвращение в ПБК ЦСКА.

«Очень рад вернуться. ЦСКА и Москва стали местом, которое мы с семьёй по-настоящему любим. Спасибо господину Ватутину (Андрей Ватутин, президент ПБК ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), тренеру Пистиолису и госпоже Фураевой (Наталия Фураева, вице-президент ПБК ЦСКА по спортивной работе. — Прим. «Чемпионата») за неизменное доверие. С нетерпением жду возможности снова выйти на площадку вместе с партнёрами по команде и продолжать приумножать победные традиции этого клуба.