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Амат М’Бай прокомментировал возвращение в ЦСКА и обратился к болельщикам

Амат М’Бай прокомментировал возвращение в ЦСКА и обратился к болельщикам
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36-летний французский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Амат М’Бай прокомментировал возвращение в ПБК ЦСКА.

«Очень рад вернуться. ЦСКА и Москва стали местом, которое мы с семьёй по-настоящему любим. Спасибо господину Ватутину (Андрей Ватутин, президент ПБК ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), тренеру Пистиолису и госпоже Фураевой (Наталия Фураева, вице-президент ПБК ЦСКА по спортивной работе. — Прим. «Чемпионата») за неизменное доверие. С нетерпением жду возможности снова выйти на площадку вместе с партнёрами по команде и продолжать приумножать победные традиции этого клуба.

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