15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Отец Дёмина ответил, какую задачу поставил Егор на новый сезон НБА

Отец Дёмина ответил, какую задачу поставил Егор на новый сезон НБА
Комментарии

Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, ответил, какую задачу его сын поставил на сезон-2026/2027.

— Какую главную задачу Егор ставит на ближайший сезон?
— Думаю, будет правильнее, если Егор ответит на этот вопрос. Могу лишь сказать, что во время наших с ним разговоров он часто говорит, что его команда должна выходить на новый уровень, что он хочет приносить «Бруклину» больше пользы.

Егор постоянно это подчёркивает, что он командный игрок, думает о результатах команды, ему важно иметь внутри коллектива хорошую «химию» и отношения. Он способен и хочет влиять на это, при этом, естественно, каждый день работая над своим развитием, — приводит слова Дёмина-