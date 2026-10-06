Отец Дёмина ответил, какую задачу поставил Егор на новый сезон НБА
Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, ответил, какую задачу его сын поставил на сезон-2026/2027.
— Какую главную задачу Егор ставит на ближайший сезон?
— Думаю, будет правильнее, если Егор ответит на этот вопрос. Могу лишь сказать, что во время наших с ним разговоров он часто говорит, что его команда должна выходить на новый уровень, что он хочет приносить «Бруклину» больше пользы.
Егор постоянно это подчёркивает, что он командный игрок, думает о результатах команды, ему важно иметь внутри коллектива хорошую «химию» и отношения. Он способен и хочет влиять на это, при этом, естественно, каждый день работая над своим развитием, — приводит слова Дёмина-