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Мотовилов ответил, что нужно «Енисею», чтобы прибавить в командном взаимодействии

Мотовилов ответил, что нужно «Енисею», чтобы прибавить в командном взаимодействии
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28-летний российский профессиональный баскетболист Григорий Мотовилов, играющий на позиции атакующего защитника за команду Единой лиги ВТБ «Енисей», рассказал об адаптации к игре в клубе.

— Как проходит твоя адаптация в «Енисее»?
— В «Енисее» для меня все знакомо. Многих ребят я знаю, поэтому адаптация проходит легко.

— Что, на твой взгляд, нужно команде, чтобы прибавить в командном взаимодействии?
— В первую очередь нужно немного времени. Мы сыграли всего одну официальную встречу — и сразу