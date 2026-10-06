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Американский форвард «Уралмаша» Далтон перенёс операцию

Американский форвард «Уралмаша» Далтон перенёс операцию
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30-летний американский форвард Хэйден Далтон, выступающий за клуб Единой лиги ВТБ «Уралмаш», выбыл на неопределённый срок из-за перелома пальца руки.

«Здоровья, Хэйден! Форвард нашей команды Хэйден Далтон на одной из недавних тренировок получил перелом пальца руки. Игрок уже успешно перенёс операцию.

Желаем скорейшего восстановления и возвращения в строй, Хэй Ди. Ждём на паркете», — говорится в телеграм-канале клуба.

В текущем сезоне Единой лиги Далтон провёл один матч (на выезде с «Зенитом»), где за 24 минуты 17 секунд на паркете набрал пять очков, сделал шесть подборов и отдал тр