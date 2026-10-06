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«Это выглядит неважно». Таунс — о продлении контракта с «Нью-Йорком»

«Это выглядит неважно». Таунс — о продлении контракта с «Нью-Йорком»
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30-летний чемпион американо-доминиканский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карл-Энтони Таунс, выступающий на позиции центрового за команду «Нью-Йорк Никс», ещё раз высказался по поводу продления контракта с нью-йоркским коллективом.

«Это выглядит неважно», — приводит слова Таунса издание ESPN.

Карл-Энтони был выбран командой «Миннесота Тимбервулвз» на драфте НБА 2015 года под общим первым номером. В «Миннесоте» выступал с 2015 по 2024 год, а затем был обменян в «Нью-Йорк Никс» в рамках сделки с «Шарлотт Хорнетс».

За свою карьеру шесть раз выступал на Матче звёзд, а в 2026-м помог «Нью-Йорку» ст