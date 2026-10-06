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«Скорректировали политику». Ведищев — о ставке «Локо» на собственную молодёжь

«Скорректировали политику». Ведищев — о ставке «Локо» на собственную молодёжь
Комментарии

Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о политике клуба в отношении собственных воспитанников.

— А как же традиционная ставка «Локо» на подготовку собственных кадров?
— В принципе, мы продолжаем это делать. Но всё же немного скорректировали свою политику в данном плане. Всё-таки основная команда должна играть на результат. С этим и связаны изменения в селекции. А к использованию резервов в основе подход теперь более детализированный.