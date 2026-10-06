«Я стал лучше». Шей Гилджес-Александер подвёл итоги своей работы в межсезонье

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, оценил свой прогресс по итогам работы в межсезонье.

«Чувствую, что стал лучше как баскетболист — более универсальным на паркете, а также нахожусь в более качественной форме с точки зрения физики. Я бы выделил именно эти два компонента: мою универсальность как в нападении, так и в защите», — приводит слова Гилджес-Александера ClutchPoints.

Напомним, Гилджес-Александер — первый игрок в истории НБА, который выиграл титул MVP регулярного сезона, финал