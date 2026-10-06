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В ЦСКА объяснили возвращение М’Бая в стан армейцев

В ЦСКА объяснили возвращение М’Бая в стан армейцев
Комментарии

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала возвращение 36-летнего французского баскетболиста, играющего на позиции тяжёлого форварда, Амата М’Бая в состав армейского клуба.

— Как прокомментируете возвращение М’Бая? Как долго шли переговоры?
— Это действительно радостное событие, мы очень любим и ценим Амата и как человека, и как игрока. И это взаимно. Даже играя в Евролиге, Амат всегда был с нами на связи и выражал намерение вернуться. И вот наступил