Клубы Евролиги единогласно отвергли предложение НБА о сотрудничестве

Команды Евролиги во время встречи в итальянском Чероббьо отвергли текущее предложение НБА о сотрудничестве, о чём сообщили в La Gazzetta dello Sport.

По данным SDNA, предложение НБА о потенциальном сотрудничестве с Евролигой, как сообщается, отвергается практически всеми клубами-акционерами. По данным того же отчёта, команды, которые предпочитают сохранить Евролигу независимой, описали предложение как «неприемлемое» и «колониалистское», в то время как другие считают, что НБА необходимо значительно улучшить своё предложение, чтобы переговоры могли продолжиться.

Это произошло сегодня, 6 октября, заявленного НБА де