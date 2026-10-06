Клубы баскетбольной Евролиги согласовали переход 13 команд на систему франшиз

Вчера, 5 октября, на официальной встрече в Черноббьо, Италия, клубы-акционеры баскетбольной Евролиги приняли ряд важных стратегических решений. В частности, они договорились о преобразовании 13 действующих 10-летних лицензий клубов в полноценные франшизы, сообщает пресс-служба лиги.

Владельцы «Анадолу Эфес», «Басконии», ЦСКА, «Милана», «Барселоны», «Баварии», «Фенербахче», «Виллербана», «Маккаби Тель-Авив», «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», «Реала» и «Жальгириса» единогласно согласились запустить этот процесс в активную фазу.

Генеральные менеджеры клубов-акционеров также решили продолжить работу по увеличению количества франшиз. Владельцы поручили Совету директоров продолжить процесс рассмотрения и в ближайшие недели представить итоговую рекомендацию для утверждения.