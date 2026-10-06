15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: результаты матчей 6 октября

Единая лига: результаты матчей 6 октября
Комментарии

Во вторник, 6 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть одну встречу. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Единая лига. Результаты матчей на 6 октября:

«Енисей» — «Автодор» — 72:74.

В новом сезоне Единой лиги играют 11 российских клубов: «Астана» отказалась от участия из-за оптимизации финансирования, а владивостокское «Динамо» дебютировало в турнире.

Изменился и формат — сначала