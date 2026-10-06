Единая лига: результаты матчей 6 октября

Во вторник, 6 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть одну встречу. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Единая лига. Результаты матчей на 6 октября:

«Енисей» — «Автодор» — 72:74.

В новом сезоне Единой лиги играют 11 российских клубов: «Астана» отказалась от участия из-за оптимизации финансирования, а владивостокское «Динамо» дебютировало в турнире.

Изменился и формат — сначала