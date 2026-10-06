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Фото: президент ЦСКА Андрей Ватутин на саммите Евролиги в Италии

Фото: президент ЦСКА Андрей Ватутин на саммите Евролиги в Италии
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В Черноббьо (Италия) 5 октября состоялась встреча клубов-акционеров Euroleague Commercial Assets (ECA), на которой обсуждались дальнейшее развитие турнира и расширение числа участников. Среди присутствовавших был президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.

В ходе встречи владельцы клубов договорились продолжить процесс перехода от действующих 10-летних лицензий к франшизам для 13 клубов — акционеров ECA.

Также было принято решение продолжить работу над расширением числа франшиз. Совет директоров получил поручение завершить рассмотрение вариантов и представить итоговую рекомендацию на утверждение в ближайшие недели.

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