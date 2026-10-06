Брэндону Миллеру прогнозируют продление контракта с «Шарлотт» на сумму более $ 200 млн

23-летний форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер, как ожидается, подпишет многолетнее продление контракта на сумму более $ 200 млн. Об этом сообщает издание Clutch Points.

«Хотя в начале карьеры Миллера были некоторые опасения, связанные с его здоровьем, стороны продвинулись в переговорах по контракту, и ожидается, что молодой игрок «Шарлотт» согласует новый контракт на сумму более $ 200 млн.

Источники сообщили ClutchPoints, что недавние контракты Франца Вагнера (5 лет/$ 224 млн), О Джи Ануноби (5 лет/$ 212,5 млн) и Амена Томпсона (5 лет/$ 208 млн) обсуждались в ходе переговоров по новому соглашению Миллера и его представителями.

После того как Томпсон получил от «Хьюстона» контракт на $ 208 млн, практически не приходится сомневаться, что средняя годовая стоимость нового соглашения Миллера составит не менее $ 40 млн. Это будет около 20% от потолка зарплат лиги.

Среди всех игроков, имеющих право на продление контрактов по новичковой шкале, именно Миллер с наибольшей вероятностью подпишет новое соглашение до начала сезона-2026/2027», — сказано в материале журналиста Бретта Сигела.