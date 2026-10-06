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«У команды нет психологической стабильности». Арсич — о поражении «Енисея»

«У команды нет психологической стабильности». Арсич — о поражении «Енисея»
Комментарии

Главный тренер красноярского клуба «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение команды в матче с саратовским коллективом «Автодор». Встреча завершилась со счётом 74:72 в пользу клуба из Саратова.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2026, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
72 : 74
Автодор
Саратов
Енисей: Мотовилов, Янг, Евдокимов, Касаткин, Белянков, Такер, Шлегель, Ванин, Долинин, Кэллисон, Заворотний, Шеянов
Автодор: Пранаускис, Холлис, Евсеев, Грин, Коско, Халдеев, Фёдоров, Хаффман, Шикалов, Шендеров

«Мы показали не ту игру, которую я ожидаю от команды в этом сезоне, совершали детские ошибки. Сейчас у команды нет психологической стабильности, мы недостаточно сыграны. Мы начали паниковать в момент, когда у нас всё было нормально, и позволили сопернику выиграть», – приводит слов