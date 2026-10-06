«У команды нет психологической стабильности». Арсич — о поражении «Енисея»

Главный тренер красноярского клуба «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение команды в матче с саратовским коллективом «Автодор». Встреча завершилась со счётом 74:72 в пользу клуба из Саратова.

«Мы показали не ту игру, которую я ожидаю от команды в этом сезоне, совершали детские ошибки. Сейчас у команды нет психологической стабильности, мы недостаточно сыграны. Мы начали паниковать в момент, когда у нас всё было нормально, и позволили сопернику выиграть», – приводит слов