«Маккаби» перенесёт домашние матчи Евролиги на Кипр — источник

«Маккаби» Тель-Авив, продолжающий играть вне Израиля, сменит место проведения домашних матчей. По данным Philenews, клуб начнёт принимать соперников по Евролиге на арене «Спирос Киприану» в Лимасоле.

Первый матч «Маккаби» на Кипре, как ожидается, состоится 22 октября с «Реалом». Вместимость арены — около 8000 мест, но, по данным кипрских медиа, будет допущено не более 5000 болельщиков. Гостевым командам также выделят лишь ограниченное количество билетов.

Кроме того, арена будет передана полиции за 24 часа до каждой игры: её закроют, обеспечат охрану, и в этот период она будет использоваться исключительно «Маккаби» для тренировок. Особое внимание и более строгие проверки безопасности ожидаются на матчах с тремя турецкими командами в турнире.

На данный момент «Маккаби» и «Реал» — единственные команды, ещё не одержавшие побед после трёх туров Евролиги. «Маккаби» начал сезон с гостевого поражения от АСВЕЛа, затем проиграл дома «Бешикташу» в Белграде во 2-м туре, а в 3-м потерпел разгромное поражение от «Панатинаикоса».

Следующий матч «Маккаби» проведёт с «Олимпией Милан». Хотя игра также запланирована как домашняя, ожидается, что матч всё ещё пройдёт в «Александар Николич Холл» в Белграде.