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Еврокубок — 2026/2027: результаты на 6 октября, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 6 октября
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Во вторник, 6 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатом.

Еврокубок. Результаты матчей 6 октября:

«Цедевита-Олимпия» — «Хапоэль» Иерусалим — 92:77;
«Тюрк Телеком» — «Максима Рома» — 64:75;
«Будучность» — «Наполи Баскет» — 75:93;
«Босна Роял» — ПАОК — 79:71;
«Фрапорт Скайлайнерс» — «Шяуляй» — 82:89;
«Бурк» — «Тофаш» — 72:75;
«Тренто» — «Шлёнск» — 87:86;
«Росток Сивулвз» — «Ригас Зелли» — 81:94;
«Лондон Лайонс» — «Леново Тенерифе» — 89:77.

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A,