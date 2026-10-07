Женская НБА установила рекорд посещаемости в сезоне-2026

Матчи Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в сезоне-2026 привлекли рекордные для лиги 3,79 млн болельщиков, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает издание Sports Business Journal со ссылкой на анализ официальных протоколов лиги.

Одной из причин роста стали 25 матчей, которые перенесли с домашних арен команд на площадки большей вместимости из-за высокого спроса на билеты. В общей сложности эти встречи посетили 388 997 человек. Средняя посещаемость перенесённых матчей составила 15 743 зрителя, что на 40% выше среднего показателя игр, проведённых на обычных домашних аренах.

Средняя посещаемость по лиге в 2026 году составила 11 473 зрителя, что на 4,5% больше, чем в 2025-м (10 982). Наибольшая средняя посещаемость — у «Голден Стэйт Валькириз» (18 064), «Нью-Йорк Либерти» (16 546) и «Индианы Фивер» (16 472). Самый значительный рост по сравнению с прошлым сезоном показала «Атланта Дрим» (+54,7%).