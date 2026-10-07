Леброн отреагировал на слова о том, что отчитал партнёра по команде Джоэла Эмбиида

Звёздный форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс отреагировал на слухи о том, что он отчитал своего партнёра по команде, центрового Джоэла Эмбиида.

Сообщалось, что Эмбиид опоздал на предматчевую тренировку перед игрой предсезонного матча НБА с «Нью-Йорк Никс», которая состоялась 6 октября.

Комментатор трансляции Майк Брин ранее заявил, что Джеймс высказал Эмбииду всё, что о нём думает. Леброн опроверг эти слова в социальных сетях: «🧢! Он не опаздывал — хватит врать».

Напомним, 41-летний Джеймс перешёл в «Филадельфию» в минувшее межсезонье, подписав двухлетний контракт с опцией игрока на второй сезон. До этого он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым в 2020 году стал чемпионом НБА.