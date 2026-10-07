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«Это топовый игрок». Елевич оценил возвращение М'Бая в ЦСКА

«Это топовый игрок». Елевич оценил возвращение М'Бая в ЦСКА
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал возвращение форварда Амата М'Бая в московский ЦСКА.

«Возвращение М'Бая — замечательная новость для болельщиков ЦСКА. Моё твёрдое убеждение — он станет очень хорошим усилением для команды. Это топовый игрок. М'Бай прекрасно владеет техническим оснащением, что позволяет ему проявлять себя по части результативности.

В прошлом сезоне видел его выступления в Евролиге: он там очень неплохо проявил себя. Важно ещё и то, что он командный игрок. Он точно усилит игру армейцев», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Подробнее об инфоповоде:
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