15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сейчас я даже лучше». Егор Дёмин оценил свой прогресс после Летней лиги НБА — 2026

«Сейчас я даже лучше». Егор Дёмин оценил свой прогресс после Летней лиги НБА — 2026
Комментарии

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о прогрессе после Летней лиги НБА — 2026. По его словам, в предстоящем сезоне он хочет не просто повторить то, что ему удалось показать летом, но и добиться бóльшего.

«Да, моя цель — перенести в сезон не просто часть того, что я показал в Летней лиге, а показать ещё больше. После Летней лиги у меня было ещё время и я продолжал работать над этими аспектами. Думаю, сейчас я даже лучше, чем был во время Летней лиги», — приводит слова Дёмина New York Post.

Сегодня, 7 октября, Дёмин принял участие в предсезонном матче с «Шарлотт Хорнетс». За 18 минут на площадке он набрал шесть очков и отдал пять результативных передач.

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
90 : 124
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Макнили - 14, Рид - 13, Аллен - 13, Джеймс - 8, Штайнбах - 7, Салон - 6, Шрёдер - 5, Диабате - 4, Холл - 4, О'Нил - 3, Аджайи - 3, Калькбрен