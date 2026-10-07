«Сейчас я даже лучше». Егор Дёмин оценил свой прогресс после Летней лиги НБА — 2026

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о прогрессе после Летней лиги НБА — 2026. По его словам, в предстоящем сезоне он хочет не просто повторить то, что ему удалось показать летом, но и добиться бóльшего.

«Да, моя цель — перенести в сезон не просто часть того, что я показал в Летней лиге, а показать ещё больше. После Летней лиги у меня было ещё время и я продолжал работать над этими аспектами. Думаю, сейчас я даже лучше, чем был во время Летней лиги», — приводит слова Дёмина New York Post.

Сегодня, 7 октября, Дёмин принял участие в предсезонном матче с «Шарлотт Хорнетс». За 18 минут на площадке он набрал шесть очков и отдал пять результативных передач.