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Предсезонка НБА — 2026/2027: результаты матчей 7 октября

Предсезонка НБА — 2026/2027: результаты матчей 7 октября
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В ночь с 6 на 7 октября прошли четыре предсезонных матча НБА. Первыми сыграли «Шарлотт Хорнетс» и «Бруклин Нетс», а последним — «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». «Чемпионат» собрал результаты игрового дня.

НБА. Результаты предсезонных игр с 6 на 7 октября:

  • «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 90:124;
  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 110:116;
  • «Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 106:117;
  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:98.

Напомним, регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и завершится 11 апреля 2027 года. Действующий чемпион лиги — «Нью-Йорк Никс»: в финале прошлого сезона команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».

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