Единая лига: расписание матчей 7 октября

В среду, 7 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидает три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Баскетбол. Единая лига. Расписание матчей на 7 октября (время московское):

18:00 — «Самара» — УНИКС;

19:30 — ЦСКА — «Уралмаш»,

20:00 — «Зенит — «Бетсити Парма».

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги регулярный чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).