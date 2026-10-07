Евролига: расписание матчей на 7 октября

В среду, 7 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится первый игровой день 4-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Евролига. Расписание матчей 7 октября (время московское):

21:45 — «Париж» — АСВЕЛ.

После трёх туров в регулярном чемпионате осталось четыре коллектива, которые не потерпели поражений, — «Панатинаикос», «Фенербахче», «Валенсия» и «Партизан».

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.