Еврокубок: расписание матчей на 7 октября

В среду, 7 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей 7 октября (время московское):

19:00 — У-БТ — «Умана Рейер»;

19:00 — «Балкан» — «Бахчешехир»;

20:00 — «Арис» — «Бургос»;

20:00 — «Хемниц 99» — «Нептунас»;

20:30 — «Дертона Баскет» — «Ле-Ман»;

21:00 — «Рома» — «Лиеткабелис»;

21:30 — «Манреза» — «Ратиофарм Ульм».

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 луч