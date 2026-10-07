БК «Монако» приостановил свою деятельность из-за неплатёжеспособности

Баскетбольный коллектив «Монако» выпустил пресс-релиз, в котором объявил о приостановлении своей деятельности из-за признания клуба неплатёжеспособным.

«Дорогая семья Roca, сегодня печальный день. Несмотря на все усилия, БК «Монако» был признан неплатёжеспособным. Клуб вынужден приостановить свою деятельность с надеждой найти путь к реструктуризации и однажды начать проект заново.

Никто не отнимет у нас то, что мы построили за эти 12 лет. Наше величайшее достижение — это не трофеи. А вы, семья Roca», — говорится в пресс-релизе организации.

Среди наград «Монако» — три чемпионства Франции, четыре Кубка лидеров, два Кубка Франции и один Суперкубок. Клуб также выиграл Еврокубок в 2021 году, завоевав первый европейский титул княжества в командном виде спорта, прежде чем дважды выйти в «Финал четырёх» Евролиги, включая один выход в финальный матч.