«Я рад, что родился в своё время». Майкл Джордан сравнил свою эпоху с современной НБА

Легендарный шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан высказался о баскетбольных эпохах.

«Я думал об этом. Если бы я играл сегодня, какой была бы игра? Это совершенно другая игра. Но, думаю, что в конечном счёте вывод, к которому я прихожу, — я просто играю в игру. Я не могу беспокоиться о том, на что люди ставят. Я не могу беспокоиться о том, какова статистика. Я никогда не беспокоюсь о статистике. Всё, что меня волнует, — это конец игры. Так что как спортсмен, тогда, в отношениях с сегодняшним