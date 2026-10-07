Расписание предсезонных матчей НБА в ночь с 7 на 8 октября 2026 года

В ночь с 7 на 8 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидают пять встреч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Баскетбол. НБА. Расписание предсезонных игр в ночь с 7 на 8 октября (время московское):

2:00. «Индиана Пэйсерс» – «Миннесота Тимбервулвз»;

3:00. «Мемфис Гриззлиз» – «Орландо Мэджик»;

3:00. «Оклахома-Сити Тандер» – «Милуоки Бакс»;

3:00. «Чикаго Буллз» – «Финикс Санз»;

5:00. «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Голден Стэйт Уорриорз».

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.