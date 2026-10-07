«Не хочу растрогаться». Клэй Томпсон рассказал о неожиданном поступке Янниса Адетокунбо

Новоиспечённый защитник «Майами Хит» Клэй Томпсон эмоционально рассказал о случае, который произошёл в 2022 году, когда он выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», а греческий форвард Яннис Адетокунбо — за «Милуоки Бакс».

«Я расскажу вам историю о Яннисе. В год, когда я вернулся после двух с половиной лет отсутствия из-за травм, мы играли с «Бакс». Я провёл отличный матч. Набрал 38 очков. Тот матч заставил меня почувствовать, что я снова могу быть великим игроком.

После игры он прошёл от скамейки соперника через всю площадку до нашей скамейки, только чтобы сказать мне, как он рад за меня. Не хочу растрогаться, но это много для меня значило. Быть одним из 75 величайших игроков в истории и не испытывать горечи в момент, когда твоя команда проигрывает, а я провожу отличную игру, и просто отдать мне эти почести — это заставило меня взглянуть на него по-другому.

Мол, этот парень действительно отличный человек, и это действительно