Легенда НБА Газоль отреагировал на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины

Председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль обратился к Лионелю Месси после его прощального матча за сборную Аргентины с Бенином (3:0).

«Поздравляю, Лео. На этот раз — не за голы или титулы. За то, что попрощался со сборной вместе с семьёй, за любовь товарищей по команде, твоих людей и болельщиков, которые так тебя любят. Спасибо за всё, что ты заставил нас пережить», — написал Газоль на своей странице в социальной сети X.

Месси дебютировал за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией (2:1) в августе 2005-го. Всего на его счету 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев. В составе сборной он выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).