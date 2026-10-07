Результаты первой игровой недели мужской баскетбольной Суперлиги
Завершилась первая неделя сезона-2026/2027 чемпионата России Суперлига среди мужских команд. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
1 октября:
«Темп-СУМЗ» — «Новосибирск» — 105:77;
«Уфа» — «Барнаул» — 92:79;
«Динамо» Грозный — «Купол-Родники» — 80:75;
ЦСКА-2 — «Тамбов» — 60:56.
2 октября:
«Десна» — «Университет-Югра» — 76:78;
«Русичи» — «Химки» — 59:83.
4 октября:
ЦСКА-2 — «Купол-Родники» — 71:77;
«Металлург» — «Челбаскет» — 79:93;
«Темп-СУМЗ» — «Барнаул» — 91:81;
«Уфа» — «Новосибирск» — 101:59;
«Динамо» Грозный — «Тамбов» — 83:64.
5 октября:
«Десна» — «Химки» — 63:73;
«Русичи» — «Университет-Югра» — 81:68.
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