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Результаты матчей баскетбольной Евролиги-2026/2027 7 октября

Евролига: результаты матчей 7 октября
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В среду, 7 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоялся первый игровой день 4-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатом.

Евролига. Результаты матча 7 октября:

«Париж» — АСВЕЛ — 96:98.

После трёх туров в регулярном чемпионате осталось четыре коллектива, которые не потерпели поражений, — «Панатинаикос», «Фенербахче», «Валенсия» и «Партизан».

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года. Напомним, действующим чемпионом Евролиги является греческий «Олимпиакос».

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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