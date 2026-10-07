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Результаты матчей баскетбольной Единой лиги — 2026/2027 на 7 октября

Единая лига: результаты матчей 7 октября
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В среду, 7 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждали три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Баскетбол. Единая лига. Результаты матчей на 7 октября:

«Самара» — УНИКС — 62:117;
ЦСКА — «Уралмаш» — 90:85;
«Зенит — «Бетсити Парма» — 99:85.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги регулярный чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
Следите за повесткой Единой лиги на «Чемпионате»:
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