Единая лига: результаты матчей 7 октября

В среду, 7 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждали три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Баскетбол. Единая лига. Результаты матчей на 7 октября:

«Самара» — УНИКС — 62:117;

ЦСКА — «Уралмаш» — 90:85;

«Зенит — «Бетсити Парма» — 99:85.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги регулярный чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).