В среду, 7 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей 7 октября:

У-БТ — «Умана Рейер» — 98:92;

«Балкан» — «Бахчешехир» — 60:101;

«Арис» — «Бургос» — 93:80;

«Хемниц 99» — «Нептунас» — 93:84;

«Дертона Баскет» — «Ле-Ман» — 89:83;

«Рома» — «Лиеткабелис» — 92:87;

«Манреза» — «Ратиофарм Ульм» — 101:89.

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.