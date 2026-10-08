«Это большая победа для нас». Тренер «Зенита» Иванович — о матче с «Пармой»

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович высказался о домашней победе над «Бетсити Пармой» (99:85) во встрече Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю своих игроков. Сегодня самым важным было показать, что мы команда, которая может бороться за титул. Это важнее самой победы. Важными были интенсивность, концентрация и то, как каждый игрок провёл матч. И, конечно, победа над «Бетсити Пармой», одной из команд, которая обыграла УНИКС и ЦСКА, — это большая победа для нас», — приводит