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«Это большая победа для нас». Тренер «Зенита» Иванович — о матче с «Пармой»

«Это большая победа для нас». Тренер «Зенита» Иванович — о матче с «Пармой»
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Главный тренер «Зенита» Душко Иванович высказался о домашней победе над «Бетсити Пармой» (99:85) во встрече Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 октября 2026, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
99 : 85
Бетсити Парма
Пермь
Зенит: Жбанов - 18, Ирэбу - 16, Роберсон - 15, Мартюк - 13, Пойтресс - 10, Ледлум - 9, Мэйсон - 6, Д. Кулагин - 6, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Евстафьев, Земский
Бетсити Парма: Мартин - 21, Уэйли - 20, Примо - 16, Фоббс - 9, Джонсон - 5, Нэльсон - 5, Ильницкий - 3, Карпенков - 2, Шашков - 2, Егоров - 2, Свинин, Миронов

«Поздравляю своих игроков. Сегодня самым важным было показать, что мы команда, которая может бороться за титул. Это важнее самой победы. Важными были интенсивность, концентрация и то, как каждый игрок провёл матч. И, конечно, победа над «Бетсити Пармой», одной из команд, которая обыграла УНИКС и ЦСКА, — это большая победа для нас», — приводит